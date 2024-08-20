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Путин на встрече с матерями Беслана сравнил борьбу с терроризмом на Кавказе с событиями в Курской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сравнил борьбу с терроризмом на Кавказе с нынешними событиями в Курской области и Донбассе.

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"Что касается наших противников и врагов, о которых я упоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну, это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам теперь приходится бороться с теми, кто творил преступления в Курской области, в Донбассе, Новороссии", - сказал он на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана".

"Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся своих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников", - добавил Путин.

Владимир Путин Беслан Кавказ Курская область
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