Медведев высказался против переговоров по Украине

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после атаки на Курскую область не должно быть никаких переговоров по Украине.

"На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность - переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств. А именно - ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, после совершения "акта терроризма в Курской области всё встало на свои места". "Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!" - подчеркнул Медведев.