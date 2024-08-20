РФ с 1 по 20 августа снизила отгрузки зерна на экспорт на 22%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 20 августа отгрузила на экспорт 4 млн 235 тыс. тонн основных видов зерновых культур, что на 22% меньше, чем годом ранее (5,45 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Тенденция сокращения отгрузок, начавшаяся в июле, сохраняется, однако темпы отставания от показателей прошлого сезона уже меньше, чем в июле, особенно по пшенице", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

По ее словам, в июле отставание по отгрузкам зерна составляло 24%. Экспорт пшеницы с 1 по 20 августа упал на 16,5%, до 3 млн 685 тыс. тонн с 4 млн 411 тыс. тонн в прошлом сезоне. В июле отставание было в 22%. Отгрузки ячменя снизились до 419 тыс. тонн с 870 тыс. тонн, кукурузы - до 130 тыс. тонн со 167 тыс. тонн.

"Исходя из этих данных, уже можно оценить экспорт в августе - порядка 6,5 млн тонн основных видов зерновых, в августе прошлого сезона было отгружено 7,7 млн тонн, - сказала Тюрина. - Отгрузки пшеницы могут составить порядка 5,6 млн тонн, в прошлом сезоне было 6,5 млн тонн. В целом это неплохие показатели, потому что за пять лет средние отгрузки в августе составляли 6,1 млн тонн, в том числе пшеницы - 5,4 млн тонн, а мы ожидаем 6,5 млн и 5,6 млн тонн соответственно".

Тюрина также сообщила, что с начала августа пшеница отгружалась в 30 стран, год назад их было 42. Больше всего отправлено в Египет - 492 тыс. тонн против 569 тыс. тонн. "Но надо отметить, что темпы снижения отгрузок замедлились до 13%, в июле они составляли 34%", - сказала эксперт. Экспорт в Турцию снизился на 23%, до 273 тыс. тонн против 356 тыс. тонн годом ранее. Но в июле отставание составляло 80%, заметила Тюрина.

Топ-3 замыкает Бангладеш, куда отправлено 230 тыс. тонн против 350 тыс. тонн. На четвертом месте Алжир - 227 тыс. тонн против 548 тыс. тонн, на пятом - Израиль, отгрузки в который снизились до 191 тыс. тонн с 305 тыс. тонн с 1 по 20 августа прошлого года. При этом Тюрина отметила рост отгрузок в Иран - более чем в три раза, до 163 тыс. тонн с 51 тыс. тонн год назад, во Вьетнам - почти в шесть раз, до 115 тыс. тонн с 20 тыс. тонн, в Нигерию - более чем в три раза, до 98,4 тыс. тонн с 31 тыс. тонн.

Основным покупателем ячменя традиционно является Саудовская Аравия, но отгрузки снизились на 41%, до 137,6 тыс. тонн. Кукурузы больше всего отправлено в Иран - 77 тыс. тонн (снижение на 43,6%). В то же время экспорт кукурузы в Турцию вырос более чем в 3,5 раза, до 36,4 тыс. тонн.

Согласно мониторингу, пшеницу отгружали 40 компаний против 76 год назад. Экспорт зерновых шел через 41 порт против 47 год назад. "Причем отгрузки через Новороссийск, которые в июле упали на 20%, с 1 по 20 августа выросли на 12% и составили 1 млн 549 тыс. тонн, - сообщила Тюрина. - Рейдовая перевалка продолжает сокращаться, в августе - на 35%, до 1 млн 505 тыс. тонн. Отгрузки через Ростов-на-Дону упали на 34,3%, до почти 490 тыс. тонн, через Азов - на 70%, до 187,5 тыс. тонн. В то же время в 4,5 раза, до 73 тыс. тонн, выросла перевалка через Волгодонск, на 11%, до 21 тыс. тонн - через Волгоград".

Говоря о ценовой ситуации на рынке, эксперт сообщила, что с начала августа наблюдается разнонаправленная динамика. Цены на французскую пшеницу снизились на 5,7%, до $230 за тонну, на американскую - "в принципе стабильны, рост на 0,9%, до $220 за тонну", отметила она. "Достаточно стабильны и цены на российскую пшеницу - $215-216 за тонну (FOB Новороссийск). В начале августа было $217, - сказала Тюрина. - При этом дисконт относительно цен на французскую пшеницу составляет $15 за тонну, в начале августа показатель был больше - $27 за тонну".

По ее словам, цены производителей растут "в пределах 50 рублей за тонну". Наибольший рост отмечается в Поволжье - в среднем на 150 рублей за тонну пшеницы 4-го класса. На юге снижение в среднем на 65 рублей за тонну, при этом в Краснодаре - рост на 50 рублей. В долларовом эквиваленте цена производителей в настоящее время составляет $160,3 за тонну против $163,3 за тонну в начале августа. "Есть основания думать, что производители придерживают пшеницу в ожидании более высокого уровня цен. Сейчас активизировалась контрактация нового урожая, проведено несколько крупных международных тендеров. То есть спрос есть, и он будет достаточно активным, что может оказать влияние на цены", - заключила Тюрина.