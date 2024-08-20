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Начальник цифрового управления ФСИН задержан по подозрению в получении взятки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о задержании сотрудниками ФСБ начальника Управления цифровой трансформации службы.

"Сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сообщили в пресс-бюро ФСИН во вторник.

Там добавили, что расследованием уголовного дела занимается столичное управление СК РФ.

"Сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка", - добавили во ФСИН.

Согласно данным сайта ФСИН, созданное в 2022 году управление возглавляет полковник внутренней службы Алексей Тимченко.

ФСИН Алексей Тимченко
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