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Начальник цифрового управления ФСИН арестован по делу о коррупции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, задержанного по делу о получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Мера пресечения ему избрана на срок до 19 октября.

О задержании Тимченко ФСИН сообщила 20 августа. Как пояснили в суде, ему вменяют получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Как говорили во ФСИН, в связи с задержанием Тимченко проводится служебная проверка.

Тимченко возглавляет Управление цифровой трансформации ФСИН с 2022 года, когда оно было создано.

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