Москалькова получила видео посещения взятых в плен в Курской области военных РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинский уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец посетил взятых в плен в Курской области российских военных и прислал ей видео.

В ходе выступления на форуме "Территория смыслов" Москалькова напомнила, что ранее она договорилась с Лубинцом, посещать военнопленных.

"Я - украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории в изоляции, а он - наших военнопленных. Последнее посещение, а мы посетили (уже) 1 900 человек, последнее посещение было взятых в плен наших военнослужащих в Курске. Он посетил, прислал мне видео", - сказала Москалькова.

По ее словам, с Лубинцом у неё "непростой диалог". "Может быть даже не диалог. Но, тем не менее, это взаимодействие есть", - добавила она.