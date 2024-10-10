Москалькова скоро встретится с украинским омбудсменом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время встретится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

"Буквально в ближайшее время наметили встречу с украинским омбудсменом с тем, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных и с условиями содержания пленных, и с недопустимостью пыток, и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места", - сказала она телеканалу "Россия 24".

По ее словам, омбудсмены - это как раз тот институт, который может и должен создавать гуманитарные коридоры. "Как врачи без границ. Как те институты, которые независимы ни от каких политических ситуаций, должны оказывать людям помощь", - пояснила Москалькова.

Она напомнила, что по договоренности с украинским коллегой они посещают украинских и российских пленных. "Именно эта гуманитарная составляющая очень важна. Только что мы осуществили такую акцию взаимного посещения", - добавила Москалькова.