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Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню
Рамзан Кадыров и Владимир Путин (слева направо)
Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Чечню.

Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона - Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

В аэропорту Грозного президента встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Последний раз Путин приезжал в Чечню в декабре 2011 года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Действующий глава Чечни Кадыров неоднократно приглашал его посмотреть, как развивается республика, и в конце прошлого года на одном из совещаний даже пожаловался, что его ругают старейшины за то, что президент страны не едет в Чечню.

Весной этого года Путин вновь получил приглашение посетить Чеченскую республику от многодетных супругов, удостоенных ордена "Родительская слава".

Путин тогда подтвердил, что обещал Кадырову приехать в Чечню, и пообещал сделать все возможное, чтобы эта поездка состоялась скорее.

Владимир Путин Рамзан Кадыров Чечня
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