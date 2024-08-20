Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Рамзан Кадыров и Владимир Путин (слева направо) Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Чечню.

Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона - Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

В аэропорту Грозного президента встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Последний раз Путин приезжал в Чечню в декабре 2011 года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Действующий глава Чечни Кадыров неоднократно приглашал его посмотреть, как развивается республика, и в конце прошлого года на одном из совещаний даже пожаловался, что его ругают старейшины за то, что президент страны не едет в Чечню.

Весной этого года Путин вновь получил приглашение посетить Чеченскую республику от многодетных супругов, удостоенных ордена "Родительская слава".

Путин тогда подтвердил, что обещал Кадырову приехать в Чечню, и пообещал сделать все возможное, чтобы эта поездка состоялась скорее.