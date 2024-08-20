Путин в сопровождении Кадырова осмотрел новую мечеть имени пророка Исы в Грозном

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник в Грозном посетил новую мечеть имени пророка Исы.

Президент осмотрел мечеть в сопровождении главы республики Рамзана Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова.

Мечеть имени пророка Исы является уменьшенным прототипом уникальной мечети в центре города Шали в стиле Средне-Азиатской архитектуры конца первого и начала второго тысячелетий.

Мечеть имеет два этажа и может вмещать до 5000 молящихся.