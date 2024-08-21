Средствами ПВО сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне, который летел в сторону столицы.

"Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Собянин добавил, что на данный момент отражена атака на Москву уже четырех беспилотников. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы сообщал о трех сбитых дронах в городском округе Подольск.