ПВО в Подольске отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне, который летел в сторону столицы.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Собянин добавил, что на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Позже он сообщил об отражении атаки еще двух беспилотников, летевших на Москву. Дроны были сбиты в городском округе Подольск.