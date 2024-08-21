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ПВО в Подольске отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне, который летел в сторону столицы.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Собянин добавил, что на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Позже он сообщил об отражении атаки еще двух беспилотников, летевших на Москву. Дроны были сбиты в городском округе Подольск.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Сергей Собянин Москва
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