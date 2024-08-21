Смотрители маяков и экологи досрочно проголосовали на выборах губернатора Сахалина

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Досрочное голосование на выборах губернатора Сахалинской области стартовало в отдаленных и труднодоступных районах островного региона, сообщает областной избирком.

"Свой голос за губернатора области уже отдали сотрудники природного парка "Монерон", смотрители маяков Монерон и Крильон, военнослужащие, находящиеся на охране границы", - говорится в сообщении.

Монерон - остров в Татарском проливе в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина. В южной части острова расположены маяк и метеостанция. Остров Монерон - морской природный парк.

Мыс Крильон - крайняя южная конечная точка острова Сахалина. На мысе работает метеостанция, здесь расположены маяк Тихоокеанского флота и войсковая часть.

Выборы губернатора Сахалинской области пройдут 8 сентября, в единый день голосования в России. В этот день также изберут новый состав городской думы Южно-Сахалинска (25 депутатов).

Сахалинскую область с 2019 года возглавляет Валерий Лимаренко. На выборах - 2024 на пост губернатора кроме Лимаренко (выдвинут региональным отделением "Единой России") претендуют депутаты Сахалинской облдумы Роман Веденеев ("Новые люди), Павел Ашихмин (КПРФ) и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия").