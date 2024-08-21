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Что случилось этой ночью: среда, 21 августа

Атака дронов на Москву, визит Владимира Путина в Чечню, досрочное голосование на выборах губернатора Сахалинской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над пятью регионами России. В частности, 11 дронов были уничтожены над Московской областью. Сергей Собянин заявил, это "одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время".

- Делегаты съезда Демпартии формально утвердили Камалу Харрис кандидатом в президенты США. В видеообращении из Висконсина она символически приняла номинацию. "Эта кампания основана на мнениях людей. Вместе мы наметим новый путь продвижения вперед", - сказала Харрис в обращении.

- Досрочное голосование на выборах губернатора Сахалинской области стартовало в отдаленных и труднодоступных районах региона. Первыми свой выбор сделали сотрудники природного парка "Монерон", смотрители маяков, а также военнослужащие, находящиеся на охране границы.

- Владимир Путин во время визита в Чечню посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Там он встретился с добровольцами, которые в ближайшее время отправятся в зону СВО.

- Энтони Блинкен заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни. Он отметил, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию, сообщила The Times of Israel.

- Уровень воды в Амуре у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку, отмечается подтопление территорий на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. В зоне паводка находятся 116 дачных участков.

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