Уровень воды в Амуре у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вода в реке Амур у Хабаровска за последние сутки поднялась на 10 см и достигла глубины 456 см, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в среду.

"Уровень воды в реке Амур у Хабаровска на 6 см превысил отметку неблагоприятного явления. По прогнозам гидрологов в ближайшие дни рост продолжится и к 25-27 августа может достигнуть отметки 500 см", - говорится в сообщении.

В результате подъема воды отмечается подтопление территорий возле Хабаровска на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Всего в настоящий момент в зоне паводка 116 дачных участков.

По состоянию на утро 21 августа, всего в Хабаровском крае в 12 населенных пунктов 5 муниципальных образований подтоплено 125 приусадебных и 4 земельных участка, а также 10 отрезков внутрипоселковых дорог.

Спасатели предупреждают, что 22 и 23 августа на территорию Хабаровского края выходит циклон с ливневыми дождями, которые захватят территорию Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Ванинского, Советско-Гаванского, Комсомольского районов и района имени Лазо, а также города Хабаровск.

После выпадения осадков, прогноз развития гидрологической обстановки на главной артерии региона будет корректироваться.

Накануне в Хабаровске был введен режим повышенной готовности.