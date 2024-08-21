Поиск

Уровень воды в Амуре у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вода в реке Амур у Хабаровска за последние сутки поднялась на 10 см и достигла глубины 456 см, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в среду.

"Уровень воды в реке Амур у Хабаровска на 6 см превысил отметку неблагоприятного явления. По прогнозам гидрологов в ближайшие дни рост продолжится и к 25-27 августа может достигнуть отметки 500 см", - говорится в сообщении.

В результате подъема воды отмечается подтопление территорий возле Хабаровска на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Всего в настоящий момент в зоне паводка 116 дачных участков.

По состоянию на утро 21 августа, всего в Хабаровском крае в 12 населенных пунктов 5 муниципальных образований подтоплено 125 приусадебных и 4 земельных участка, а также 10 отрезков внутрипоселковых дорог.

Спасатели предупреждают, что 22 и 23 августа на территорию Хабаровского края выходит циклон с ливневыми дождями, которые захватят территорию Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Ванинского, Советско-Гаванского, Комсомольского районов и района имени Лазо, а также города Хабаровск.

После выпадения осадков, прогноз развития гидрологической обстановки на главной артерии региона будет корректироваться.

Накануне в Хабаровске был введен режим повышенной готовности.

Амур МЧС России Хабаровск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Средствами ПВО сбит восьмой беспилотник на подлете к Москве

Военная операция на Украине

ПВО в Подольске отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву

Путин стал почетным гражданином Чечни

Путин стал почетным гражданином Чечни

Свыше 8 тыс. человек остались без света в Алуште из-за энергоаварии

Что произошло за день: вторник, 20 августа

Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Начальник цифрового управления ФСИН задержан по подозрению в получении взятки

Фигурант дела о подготовке взрыва в автомобиле главы Крыма осужден на 18 лет

Путин заявил, что напавшие на Беслан террористы получали всяческую помощь из-за рубежа

ВС РФ признал законным приговор в 14 лет колонии основателю Group-IB Сачкову

ВС РФ признал законным приговор в 14 лет колонии основателю Group-IB Сачкову
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });