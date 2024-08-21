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ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов

ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение отложить проведение выборов депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области.

Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК РФ в среду.

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов.

Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей, отметили в комиссии.

Член ЦИК РФ Николай Левичев, в свою очередь, напомнил, что на всей территории Курской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Федеральный закон при введении режима чрезвычайной ситуации предусматривает возможность отложить голосование на выборах.

Он сообщил, что избирательная комиссия Курской области 15 августа обратилась в ЦИК с описанием обстоятельств, которые представляют угрозу жизни и здоровью избирателей, и с просьбой рассмотреть вопрос отложения голосования на местных выборах в ряде муниципальный образований.

Выборы глав районов и муниципальных депутатов в этом регионе планируется провести в единый день голосования, 8 сентября 2024 года.

Кроме того, в Курской области пройдут выборы губернатора. 19 августа сообщалось, что на выборах губернатора Курской области избирательная комиссия региона приняла решение о начале досрочного голосования с 28 августа.

ЦИК РФ Курская область Льгов
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