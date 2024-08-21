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В Курской области решили не откладывать выборы губернатора

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Выборы губернатора Курской области не будут переноситься; у региона достаточно сил и средств для их проведения, сообщила председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова.

"Мы обратились к ЦИК с просьбой отложить голосование на выборах в органы местного самоуправления, но при этом у нас есть достаточно сил, средств, и мы проведем выборы губернатора на территории Курской области", - сказала Малахова на заседании ЦИК РФ в среду.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев подтвердил, что выборы губернатора Курской области будут проведены в запланированные сроки.

"Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения", - сказал Булаев на заседании комиссии.

Ранее Центризбирком России принял решение отложить проведение выборов депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей, отметили в комиссии.

19 августа сообщалось, что на выборах губернатора Курской области избирательная комиссия региона приняла решение о начале досрочного голосования с 28 августа.

ЦИК РФ Курская область
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