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Несколько домов повреждены в Ростовской области из-за сбитой ракеты

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Обломки сбитой ночью ракеты в Ростовской области вызвали пожар на пустыре и повредили несколько частных домов, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале в среду.

"По уточнённой информации, упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено дежурно-спасательными службами. Из-за взрывной волны в нескольких частных домах Новошахтинска получили повреждения оконные и дверные проёмы", - написал Голубев.

Он отметил, что в течение дня специалисты муниципалитета определят нанесенный ущерб, чтобы потом помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее Голубев сообщал, что около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области была сбита ракета.

Новошахтинск Ростовская область
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