В Курской области в результате атаки дрона на автомобиль погиб человек

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке беспилотника в Большесолдатском районе, в результате которой один человек погиб.

"Сегодня в Большесолдатском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы (...) К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте", - написал он в Telegram.