Минобороны РФ сообщило о срыве попыток атак ВСУ в Курской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька Курской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

По словам военных, потери ВСУ составили: более 45 военнослужащих убитыми и ранеными, двое - взяты в плен, уничтожены два танка, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин.

"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - заявили в Минобороны РФ.

Украинские силы продолжают нести потери на курском направлении, сообщает министерство.

"За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т. ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77",- заявили в ведомстве.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили военные.

В министерстве обороны РФ сообщили о нанесении ударов по резервам ВСУ в Сумской области, поражены техника и личный состав восьми украинских бригад.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области: 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Краснополье, Новые Вирки, Покровка, Писаревка, Могрица и Юнаковка", - заявили в ведомстве.

"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - сказали военные.

По данным Минобороны РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня в Курской области.