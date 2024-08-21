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Минобороны РФ сообщило об авиаударе по подразделениям ВСУ в курском приграничье

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило в среду об авиаударе, нанесенном с вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье.

"Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

"Личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - сказали в Минобороны.

По информации министерства, удар по разведанным целям наносился управляемыми противотанковыми ракетами.

Ми-28НМ - последняя модификация боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник".

Минобороны РФ Курская область
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