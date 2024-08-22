Правительство РФ обсудит на заседании допмеры поддержки участников СВО

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ в четверг рассмотрит на заседании изменения в законы о "Об исполнительном производстве" и "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы Российской Федерации (...)", сообщает пресс-служба правительства.

"Проектом федерального закона предлагается законодательно закрепить дополнительные меры поддержки лицам, проходящим (проходившим) военную службу в районах проведения специальной военной операции и членам их семей", - говорится в материалах к заседанию.