Шойгу назвал приоритетами обеспечение армии современной техникой и соцподдержку участников СВО

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел во Владикавказе совещание с участием полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и главы Северной Осетии Сергея Меняйло по вопросам соцобеспечения участников спецоперации и дополнительным мерам.

"Обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов, это стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружения, специальной техники, поддержка наших бойцов, которые на фронте, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью, здоровьем для защиты интересов нашего государства", - сказал Шойгу на рабочем совещании с представителями Минобороны РФ и руководителей органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.

Он отметил, что "крайне важно своевременно и в полном объеме решать вопросы социальной защиты военнослужащих и их семей в целом. В особенности тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей", - добавил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, для всех участников спецоперации, как для добровольцев, так и для кадровых военных, социальные гарантии должны быть одинаковыми вне зависимости от статуса, в котором человек выполнял боевые задачи.

"Наш долг - сделать всё возможное, создать необходимые условия, чтобы наши ребята, выполняющие боевые задачи в сложнейших условиях с постоянным риском для жизни, были обеспечены всем необходимым, получали достойную и своевременную оплату своего ратного труда, не волновались за быт и материальное обеспечение своих семей", - сказал Шойгу.

По результатам совещания были выданы соответствующие поручения.