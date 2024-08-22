В Пермском крае произошел взрыв газа в многоквартирном доме

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Пермском крае в городе Кизел утром в четверг произошел взрыв газа в многоквартирном доме, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим", - написал он в Telegram.

На месте находится глава округа Андрей Родыгин. Он сообщил, что в доме 34 по улице Ленина, предположительно, произошла вспышка газа, причины инцидента устанавливаются, из дома эвакуируют жильцов. Точных данных о пострадавших у Родыгина пока нет, следует из его видеообращения. По его сведениям, в доме повреждены два верхних этажа.

В телеграм-канале регионального управления МЧС сообщается, что инцидент произошел в 4-этажном доме на улице Ленина.

"Произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами, загорания нет. Пожарные спасли из под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены двое детей. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

Ситуацией занимается специально созданный оперативный штаб. На место выехали заместитель председателя правительства края Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.