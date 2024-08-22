В Кизеле после взрыва газа в доме госпитализирован пострадавший

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва в четырехэтажном доме в Кизеле пострадал один из жильцов, сообщили в управлении МЧС Пермского края.

"По оперативной информации эвакуировано 16 человек, к сожалению, имеется пострадавший. Мужчина госпитализирован. Дальнейшие сведения уточняются", - сказано в сообщении.

Пострадавший получил ожоги, сообщил в Telegram главврач городской клинической больницы Кизела №4 Андрей Ронзин.

Взрыв произошел в четверг утром в многоквартирном доме на улице Ленина. По словам главы Кизеловского округа Андрея Родыгина, предположительно, в доме взорвался газ. Повреждения получили квартиры на верхних двух этажах, обрушились перекрытия между этажами.

На месте работают все экстренные службы, ситуацией занимается специально созданный оперштаб. Губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.