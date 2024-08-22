Поиск

В Кизеле после взрыва газа в доме госпитализирован пострадавший

В Кизеле после взрыва газа в доме госпитализирован пострадавший
Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва в четырехэтажном доме в Кизеле пострадал один из жильцов, сообщили в управлении МЧС Пермского края.

"По оперативной информации эвакуировано 16 человек, к сожалению, имеется пострадавший. Мужчина госпитализирован. Дальнейшие сведения уточняются", - сказано в сообщении.

Пострадавший получил ожоги, сообщил в Telegram главврач городской клинической больницы Кизела №4 Андрей Ронзин.

Взрыв произошел в четверг утром в многоквартирном доме на улице Ленина. По словам главы Кизеловского округа Андрея Родыгина, предположительно, в доме взорвался газ. Повреждения получили квартиры на верхних двух этажах, обрушились перекрытия между этажами.

На месте работают все экстренные службы, ситуацией занимается специально созданный оперштаб. Губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

МЧС Кизел Пермский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА на регион

Аэропорт Волгограда задержал уже 11 рейсов

Аэропорт Волгограда задержал уже 11 рейсов

ГК Raven Russia ответила на заявления об иске Генпрокуратуры

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к маю

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к маю

"Вкусвилл" в I полугодии увеличил оборот на 33%, до 183 млрд рублей

"Вкусвилл" в I полугодии увеличил оборот на 33%, до 183 млрд рублей

Военные РФ сообщили о нейтрализации за ночь 28 дронов ВСУ над шестью регионами

Прилеты и вылеты из аэропорта Волгограда ограничили после атаки БПЛА на регион

Прилеты и вылеты из аэропорта Волгограда ограничили после атаки БПЛА на регион

Пресечена попытка проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Что произошло за день: среда, 21 августа

Начальник цифрового управления ФСИН арестован по делу о коррупции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });