Задержан замдиректора департамента Минобрнауки РФ Журавлев

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Задержан замдиректора департамента Минобрнауки России Дмитрий Журавлев, ведомство оказывает все необходимое содействие следствию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

"Факт задержания Журавлева Д.В. подтверждаем. Минобрнауки России оказывает все необходимое содействие следствию. За более подробной информацией рекомендуем обратиться в правоохранительные органы", - сообщили в четверг в ведомстве.

Согласно сайту Минобрнауки, Журавлев занимает должность заместителя директора департамента ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель директора департамента Минобрнауки Журавлев отправлен в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.