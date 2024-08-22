Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину в получении взятки

Также из материалов суда выяснилось, что он находится в СИЗО с начала июня

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Заместитель директора Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Дмитрий Журавлев, арестованный по делу о получении особо крупной взятки, полностью признал вину, следует из материалов суда.

"Журавлев (...) вину признал полностью", - говорится в постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста Журавлеву.

Второй фигурант дела - директор компании "КМ-ФИНАНС" Алексей Евдокименко - также признал вину и "активно способствует расследованию уголовного дела", говорится в документе.

Журавлеву предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), Евдокименко - в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Фигуранты дела были отправлены под арест 5 июня, 1 августа суд продлил им меру пресечения до 4 ноября.

Минобрнауки 22 августа подтвердили задержание Журавлева и заверили, что ведомство "оказывает все необходимое содействие следствию". Комментарий министерства появился после публикаций в СМИ о его задержании.