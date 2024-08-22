Поиск

Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев признал вину в получении взятки

Также из материалов суда выяснилось, что он находится в СИЗО с начала июня

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Заместитель директора Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Дмитрий Журавлев, арестованный по делу о получении особо крупной взятки, полностью признал вину, следует из материалов суда.

"Журавлев (...) вину признал полностью", - говорится в постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста Журавлеву.

Второй фигурант дела - директор компании "КМ-ФИНАНС" Алексей Евдокименко - также признал вину и "активно способствует расследованию уголовного дела", говорится в документе.

Журавлеву предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), Евдокименко - в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Фигуранты дела были отправлены под арест 5 июня, 1 августа суд продлил им меру пресечения до 4 ноября.

Минобрнауки 22 августа подтвердили задержание Журавлева и заверили, что ведомство "оказывает все необходимое содействие следствию". Комментарий министерства появился после публикаций в СМИ о его задержании.

Минобрнауки Дмитрий Журавлев Басманный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержан замдиректора департамента Минобрнауки РФ Журавлев

Против журналиста CNN Уолша в РФ возбудили дело о незаконном пересечении границы

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА на регион

Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки БПЛА на регион

Аэропорт Волгограда задержал уже 11 рейсов

ГК Raven Russia ответила на заявления об иске Генпрокуратуры

В Кизеле после взрыва газа в доме госпитализирован пострадавший

В Кизеле после взрыва газа в доме госпитализирован пострадавший

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к июню

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к июню

"Вкусвилл" в I полугодии увеличил оборот на 33%, до 183 млрд рублей

"Вкусвилл" в I полугодии увеличил оборот на 33%, до 183 млрд рублей

Военные РФ сообщили о нейтрализации за ночь 28 дронов ВСУ над шестью регионами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });