Суд признал необоснованным требование "Траста" к бывшему топ-менеджеру на 71,2 млрд руб.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 20 августа отказал банку "Траст" во включении в реестр кредиторов своего бывшего топ-менеджера Кирилла Любенцова 71,2 млрд рублей.

Как отмечается в резолютивной части определения, размещенной на сайте, суд признал необоснованным требование банка.

"Траст" 22 мая подал в Арбитражный суд Москвы три требования к Любенцову на сумму 660,3 млрд рублей.

В картотеке суда уточняется, что требования банка поданы на суммы 71,2 млрд рублей, 283,9 млрд рублей и 305,2 млрд рублей. Суд 2 июля приостановил производства по рассмотрению требований банка "Траст" к Любенцову на сумму 283,9 млрд рублей и 305,2 млрд рублей. Дела приостановлены до вступления в силу двух судебных актов.

Арбитражный суд Москвы в конце апреля признал обоснованным еще одно требование "Траста" к Любенцову в размере 17,9 млрд рублей основного долга и включил эту сумму в его реестр кредиторов.

2 апреля Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании по иску банка "Траст" с бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова, бывших топ-менеджеров банка Любенцова и Александра Лукина, а также Владимира Кирюши и кипрской Forcipe Investments Ltd 17,9 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 30 марта 2023 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 21 ноября 2022 года по иску ЦБ РФ решил взыскать с Шишханова и Лукина солидарно 71,2 млрд рублей. 10 апреля 2024 года кассационный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение.

Этот иск 22 сентября 2020 года был заявлен к бывшим бенефициарам, членам совета директоров и топ-менеджерам Бинбанка Михаилу Гуцериеву, Микаилу Шишханову, Лукину, Константину Калагину, Петру Морсину и Любенцову.

Арбитражный суд Московского округа 23 мая 2024 года отменил решение судов нижестоящих инстанций, которые по другому иску Банка России решили взыскать с Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера этой кредитной организации Александра Лукина 283,9 млрд рублей. Суд тогда решил отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Требования ЦБ к Алексею Фарафонтову и Любенцову, которые также были ответчиками по иску, суды ранее отклонили.

Иск "Траста" на 306,5 млрд рублей был подан в связи с одобрением этими лицами сделок, причинивших ущерб банку, в том числе сделок по взносу денежных средств в уставные капиталы ООО "Рост капитал" и ООО "Рост инвестиции" (дочерние структуры Рост банка), а также сделок, связанных с приобретением неликвидных ценных бумаг, выдачей невозвратных кредитов. Иск охватывает период с 2015 по 2017 год. Решение по нему пока не принято.

В банке "Траст" ранее уточняли, что иски были поданы к этим лицам, потому что они контролировали санируемый Рост банк. Сначала его санацией занимался Бинбанк, но в декабре 2015 года Шишханов выкупил акции Рост банка. В сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего, а впоследствии был присоединен к "Трасту". На баланс "Траста" также были переданы непрофильные активы Бинбанка.

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. Регулятор 21 сентября объявил о финансовом оздоровлении группы Бинбанка через ФКБС. В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ банку - "ФК Открытие".

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "ФК Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

Арбитражный суд Москвы 23 января 2024 года по собственному заявлению признал Любенцова банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества гражданина.

Арбитражный суд Московской области 3 июля 2023 года по собственному заявлению признал Шишханова несостоятельным (банкротом). Суд открыл в отношении него процедуру реализации имущества.