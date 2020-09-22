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ЦБ РФ подал иск на 284 млрд рублей к бывшим-топ менеджерам Бинбанка

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Центробанк РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 283,9 млрд рублей к бывшим-топ менеджерам Бинбанка, свидетельствуют материалы суда.

Ответчиками указаны четыре человека: бывший совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, экс-глава Бинбанка Александр Лукин, бывшие члены правления банка Алексей Фарафонтов и Кирилл Любенцов. Третьим лицом ЦБ в иске указал банк "ФК Открытие".

"Интерфакс" направил запрос в ЦБ.

В РоссииМикаил Шишханов оказался со-ответчиком по иску на 306,5 млрд рублейЧитать подробнее

На прошлой неделе эти же лица стали ответчиками по двум другим искам, поданным банком непрофильных активов "Траст". Иски были поданы к лицам, контролировавшим Рост банк (сперва он санировался с участием Бинбанка, впоследствии инвестором в рамках финансового оздоровления стал Шишханов). В сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего, а впоследствии был присоединен к "Трасту". На баланс "Траста" также были переданы непрофильные активы Бинбанка.

Иск "Траста" на 306,5 млрд рублей подан в связи с одобрением этими лицами сделок, причинивших ущерб банку, в том числе сделок по взносу денежных средств в уставные капиталы ООО "Рост капитал" и ООО "Рост инвестиции" (дочерние структуры Рост банка - ИФ), а также сделок, связанных с приобретением неликвидных ценных бумаг, выдачей невозвратных кредитов. Иск охватывает период с 2015 по 2017 год. Суд в прошлом году удовлетворил иски "Траста" о признании недействительными сделок по передаче Рост банком в уставный капитал "Рост капитала" 50 млрд рублей, а в "Рост инвестиции" - 205 млрд рублей.

Иск на 22,7 млрд рублей был подан в связи с заключением банком в 2017 году убыточной сделки по приобретению акций ОАО "ОТД "Ясенево" у компании Malarton Holdings Limited (ликвидирована). Бенефициарам по сделке выступили Владимир Кирюша, Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services, которые также указаны в числе ответчиков.

"Мы считаем, что своими действиями ответчики нанесли ущерб на сотни миллиардов рублей. Часть сделок, указанных в иске, уже были оспорены в судах. Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора", - комментировала иски пресс-служба банка "Траст".

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. Регулятор 21 сентября объявил о финансовом оздоровлении группы Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ банку - "ФК Открытие".

Банк "Траст", банк "Открытие" и группа "Сафмар" семьи Гуцериевых в начале ноября 2019 года сообщили о подписании соглашения об урегулировании споров. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превышает 135 млрд рублей. Стороны договорились, что группа "Сафмар" выкупит ряд активов у группы банка "Траст" на сумму около 94 млрд рублей; реструктуризирует часть активов, принадлежащих на тот момент банку, на 41 млрд рублей, а также откажется от исковых требований к группам "Траст" и банка "Открытие" совокупно на 31 млрд рублей.

Микаил Шишханов, а также другие менеджеры, которые контролировали Бинбанк и Рост банк, в соглашение об урегулировании не вошли. С ними предстоит отдельная работа за рамками подписанного соглашения. Глава "Траста" Александр Соколов говорил, что эта работа продолжается, завершить оценку активов планировалось в 2020 году.

ЦБ РФ Бинбанк Микаил Шишханов

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