Минобороны заявило о поражении формирований трех бригад ВСУ в Харьковской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - сказано в сообщении.

Противник потерял на этом участке фронта до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 110-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Розовка, Надия, Невское (ЛНР), Торское (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Отражены четыре контратаки штурмовых подразделений украинских войск, говорится в сводке.

Потери противника здесь составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", пять единиц артиллерийского вооружения.

Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка (ДНР), сообщило Минобороны России.

По его данным, ВСУ потеряли тут до 765 военнослужащих, четыре пикапа, боевую машину РСЗО "Град", десять единиц артиллерийского вооружения. Уничтожены семь полевых складов боеприпасов.

Войска группировки "Восток" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Раздольное, Макаровка и Ровнополь (ДНР). ВСУ потеряли до 130-ти военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20, сказано в сообщении.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Каменское Запорожской области, Токаревка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, пять автомобилей, две единицы артиллерийского вооружения. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.

Российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Межевое в ДНР, заявили в министерстве.

По словам военных, поражены формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Пантелеймоновка, Розовка, Гродовка, Сергеевка и Воздвиженка (ДНР).

"Отражены пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки "Центр" составили: до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей и десять единиц артиллерийского вооружения.

Российские военные в зоне проведения спецоперации сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer, 11 реактивных снарядов HIMARS и 91 беспилотник, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции, сказано в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 282 вертолета, 30346 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17352 танка и других боевых бронированных машин, 1420 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13530 орудий полевой артиллерии и минометов, 25014 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны.