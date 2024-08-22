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РФ отразила атаки штурмовых групп ВСУ в направлении двух курских поселков

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские войска на курском направлении отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении населённых пунктов Комаровка и Малая Локня, сообщает министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня", - сказано в сообщении.

Также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное, говорится в сводке.

"В результате ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и четыре боевые бронированные машины", - отмечает Минобороны России.

Курская область Минобороны РФ
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