РФ отразила атаки штурмовых групп ВСУ в направлении двух курских поселков

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские войска на курском направлении отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении населённых пунктов Комаровка и Малая Локня, сообщает министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня", - сказано в сообщении.

Также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное, говорится в сводке.

"В результате ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и четыре боевые бронированные машины", - отмечает Минобороны России.