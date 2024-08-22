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Военные РФ оценили потери ВСУ на курском направлении за время боев в 4,7 тыс. человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в среду, что потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 300 человек, за все время боевых действий - более 4,7 тыс. человек.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, двадцать боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей", - говорится в сообщении.

По информации министерства, всего за время боевых действий на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли более 4,7 тыс. военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин, 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, десять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Также, по сообщению Минобороны, в курском приграничье российские военные нанесли ракетный удар с вертолета Ми-35М по подразделениям ВСУ. В результате удара военная техника армии Украины была уничтожена.

"Удар наносился авиационными ракетами по координатам, обозначенным передовым авиационным наводчиком", - сказали в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Курская область
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