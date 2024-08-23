Военные РФ оценили потери ВСУ на курском направлении за время боев в 5,1 тыс. человек

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что потери армии Украины за сутки на курском направлении составили до 400 военнослужащих, за все время боевых действий - более 5,1 тыс. человек.

"За сутки потери ВСУ составили: до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

По данным российских военных, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли: 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортеров, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.