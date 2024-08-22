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Военные заявили об уничтожении ДРГ в 1 км от Скрыльевки Курской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) вооруженных сил Украины в километре от Скрыльевки в Курской области, заявили в Минобороны РФ.

"В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, один - взят в плен.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Михайловка, Плехово, Снагость и Локня", - сказали в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов десяти бригад ВСУ, а также стрелкового батальона в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое.

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Минобороны РФ
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