Детей из пострадавшего приграничья могут отправить учиться в лагеря других регионов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ обеспечит комфортное обучение детей из пострадавших приграничных регионов в школах других субъектов РФ; одним из вариантов может стать переезд детей в свободные санатории и лагеря, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Что касается определения детей на обучение в других регионах, мы, конечно, отработаем все. Я, собственно, уже сказал о том, что мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко в контакте и оптимально обеспечим комфортное обучение детей либо в тех регионах, куда они переедут, либо, как коллеги сейчас предложили, отдельно по четвертям (будем) отправлять на обучение в высвобождающиеся санатории и детские лагеря", - сказал Мантуров на совещании у президента Владимира Путина по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

"Отработаем обязательно", - подчеркнул первый вице-премьер.