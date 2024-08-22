Белгородский губернатор попросил средства на прокладку оптоволокна в приграничье

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил федеральное финансирование на прокладку оптоволоконного кабеля связи в приграничные районы, чтобы живущие там школьники могли учиться дистанционно. Он заявил об этом на совещании у президента по ситуации в приграничье.

"Благодарны Министерству цифрового развития, помогает с восстановлением вышек сотовой связи, но слишком часто противник их разбивает, и у детей, которые проживают в муниципалитетах прифронтовых, при отсутствии интернета разрывается связь с учителем. Поэтому единственный выход в этой части, мы просим рассмотреть вопрос о выделении дополнительных денег на прокладку оптоволокна", - сказал губернатор.

Расчеты и обоснования власти региона готовы предоставить, добавил он.

Ранее Гладков поручил вывозить детей из зоны риска в течение учебного года в другие регионы страны для очного обучения.

Он также проинформировал о возвращении к очному формату обучения школьников в тех муниципалитетах, где позволит оперативная обстановка.

В школах Белгорода, приграничных муниципалитетов и части школ Яковлевского городского округа в четвертой четверти учебного года было введено дистанционное обучение.