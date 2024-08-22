В городе Льгове Курской области заявили об обстреле кассетными боеприпасами

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Глава города Льгова Курской области Алексей Клемешов сообщил об обстреле территории муниципалитета.

"В районе плодосовхоза зафиксированы прилеты снарядов с кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сообщу позже", - написал глава города в своем телеграм-канале в четверг.

"Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки", - добавил Клемешов.