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В городе Льгове Курской области заявили об обстреле кассетными боеприпасами

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Глава города Льгова Курской области Алексей Клемешов сообщил об обстреле территории муниципалитета.

"В районе плодосовхоза зафиксированы прилеты снарядов с кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сообщу позже", - написал глава города в своем телеграм-канале в четверг.

"Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки", - добавил Клемешов.

Курская область
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