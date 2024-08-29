При обстреле курского Льгова были повреждены железнодорожные пути

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Курской области был обстрелян Льгов, повреждены железнодорожные пути станции "Льгов Киевский", сообщил глава города Алексей Клемешов.

"Было зафиксировано четыре прилета. В результате атак повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский". После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто из жителей не пострадал", - написал он в телеграм-канале.

Уехавшим из Льгова Клемешов посоветовал пока не возвращаться в город из-за сложной оперативной обстановки до ее окончательной стабилизации.