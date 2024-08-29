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При обстреле курского Льгова были повреждены железнодорожные пути

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Курской области был обстрелян Льгов, повреждены железнодорожные пути станции "Льгов Киевский", сообщил глава города Алексей Клемешов.

"Было зафиксировано четыре прилета. В результате атак повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский". После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто из жителей не пострадал", - написал он в телеграм-канале.

Уехавшим из Льгова Клемешов посоветовал пока не возвращаться в город из-за сложной оперативной обстановки до ее окончательной стабилизации.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Льгов Курская область Алексей Клемешов
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