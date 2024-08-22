На атакованном в порту "Кавказ" пароме находилось 30 цистерн с топливом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Атакованный в порту "Кавказ" железнодорожный паром имел на борту несколько десятков цистерн с топливом, сообщил глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.

"На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется", - написал Бабенков в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что пришвартованный в порту "Кавказ" железнодорожный паром был атакован в 16:30.

На месте работают 12 пожарных расчетов, бригады "скорой помощи", спасатели АСС Темрюкского района, спасатели "Кубань СПАС", отметил он.