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Атакованный в акватории порта "Кавказ" паром затонул

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Атакованный в порту "Кавказ" железнодорожный паром затонул, на территории порта нет очагов возгорания, сообщает оперштаб Кубани.

"В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет", - говорится в сообщении.

В четверг оперативный штаб Кубани сообщил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами на борту в порту "Кавказ".

Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.

23 июля в порту "Кавказ" в Темрюкском районе беспилотники атаковали паром, погиб один человек, еще четверо были госпитализированы.

Порт "Кавказ" был открыт в 1954 году в Темрюкском районе Краснодарского края и предназначен для смешанных железнодорожных перевозок. Также осуществляется перевозка пассажиров и автотранспорта. Керченская переправа связывает Краснодарский край и Крымский полуостров. В порту действуют паромный и грузовые терминалы по перевалке нефтепродуктов, химических грузов, зерновых сыпучих грузов, пищевых наливных грузов.

Краснодарский край Кубань Кавказ
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