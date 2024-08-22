В России создадут Совет по поддержке русского языка и языков народов РФ

При этом упраздняется существовавший до этого Совет при президенте РФ по русскому языку

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно документу Совет создается "в целях совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укреплению позиций русского языка в мире".

Указом утверждены Положение о Совете, а также состав Совета и его президиума, которые возглавит советник главы государства Елена Ямпольская.

При этом упраздняется существовавший до этого Совет при президенте по русскому языку.

Согласно утвержденному Положению, одной из основных задач нового Совета является подготовка предложений президенту РФ по определению приоритетных направлений и механизмов сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народов РФ, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире.

К основным задачам отнесена также координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства, научных, образовательных и иных организаций, в том числе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества, по вопросам, связанным с сохранением, развитием, поддержкой русского языка и языков народов РФ, созданием условий для изучения и развития русского языка и языков народов РФ.

В задачу Совета включен "анализ реализации программ и проектов, направленных на сохранение, развитие, поддержку русского языка и языков народов РФ, продвижение и укрепление позиций русского языка в мире, расширение географии и сфер его применения, поддержку русскоязычных сообществ за рубежом, оценка эффективности реализации таких программ и проектов, а также подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этой сфере".