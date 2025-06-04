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Путин 5 июня проведет Совет по госполитике по поддержке русского языка и языков народов РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 5 июня в преддверии Дня русского языка в режиме видеоконференцсвязи проведет Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Члены Совета обсудят ход исполнения поручений президента Российской Федерации, данных по итогам первого заседания Совета, состоявшегося 5 ноября 2024 года. Во исполнение поручений главы государства Советом разработан проект Основ государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также на заседании обсудят вопросы, связанные с созданием единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, а также поддержанием фондов детских и школьных библиотек.

Еще будут обсуждаться поддержка учителей русского языка и литературы из воссоединенных территорий, запуск молодежной интеллектуальной игры "Скажи по-русски" и возрождение практики чтецких программ в образовательных организациях.

В мероприятии примут участие советник президента (председатель Совета) Елена Ямпольская, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский, представители общественных организаций, руководители вузов и профессорско-преподавательский состав учебных заведений страны, поэты, писатели, артисты и общественные деятели.

Владимир Путин Владимир Мединский Елена Ямпольская Сергей Кириенко
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