Генпрокурор Краснов заявил об отсутствии ответов на запросы по "Северным потокам"

Фото: Swedish Coast Guard via Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что Россия не получила ответы на свои запросы в иностранные страны по поводу терактов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", назвал это политическим решением. Он сказал об этом в интервью журналисту Сергею Минаеву, которое размещено в официальных соцсетях Генпрокуратуры.

"Фактически расследование ни Германии, ни Дании, ни Швеции не проводилось. Мы направляли в их адрес запросы, в ответ тишина", - сказал Краснов.

По его словам, "это пример политических решений, здесь нет юриспруденции".

"Есть такое выражение, самое главное в ходе расследования - не выйти самим на себя. Мне кажется, что они попросту боятся выйти на собственные специальные службы", - считает генпрокурор.

В сентябре 2022 года в результате подрыва у датского острова Борнхольм произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2". В России по факту было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.