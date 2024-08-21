Россию не уведомили о направлении Германией в Польшу ордера на арест украинца по делу о "Северных потоках"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона не получала от властей Германии уведомлений в связи с информацией о направлении Берлином в Варшаву ордера на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопровода "Северный поток". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ни один из запросов российской стороны о правовой помощи в расследовании данного преступления не был исполнен властями Германии. Само расследование, которое ведется уже почти два года, не привело к осязаемым результатам – я имею в виду Германию", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, "неисполнение германской стороной запросов о правовой помощи и отсутствие эффективного расследования теракта грубо противоречит обязательствам ФРГ" по ряду международных конвенций, на которые российская сторона неоднократно ссылалась.

"Юридические претензии Германии по этому поводу уже предъявлены, Россия требует проведения переговоров. Это является необходимым условием перед обращением в международный суд ООН", - отметила официальный представитель МИД России.

Она добавила, что "Берлин от этих переговоров уклоняется".

"Что касается недавних публикаций о направлении Германией в Польшу запроса о выдаче украинцев, которые подозреваются в совершении данного преступления, российская сторона не была уведомлена Берлином об этих подозреваемых, несмотря на то, что данная информация несомненно была бы важной для расследования, осуществляемого уже российскими правоохранителями", - заявила Захарова.

По ее словам, российская сторона также обратила внимание на заявления прокуратуры Польши о том, что один из фигурантов немецкого запроса о выдаче "действительно находился на территории Польши, однако успел покинуть страну, поскольку ФРГ не внесла его в перечень разыскиваемых лиц".

Захарова заявила, что Польша также является стороной ряда международных конвенций и "несет аналогичные обязательства по сотрудничеству в расследовании теракта на "Северных потоках", выявлению и привлечению к ответственности террористов".

В середине августа сообщалось, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По данным DPA, подозреваемым является гражданин Украины Владимир З., который в июле прибыл в Польшу.

Согласно информации СМИ, по версии следствия, украинец, который является инструктором по дайвингу, входил в группу людей, установивших взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года.

По словам источников СМИ, мужчина до недавних пор проживал в Польше. Немецкая сторона в июне направляла в Польшу запрос на арест этого человека. Однако издание Spiegel писало со ссылкой на источники, что подозреваемый, как предполагается, уже покинул польскую территорию.

Отмечается, что немецкие следователи в рамках расследования установили личности других предполагаемых фигурантов: еще одного мужчины и женщины – также украинских инструкторов по дайвингу. Однако пока ордеров на их арест нет.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" – близ датского острова Борнхольм.

В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.