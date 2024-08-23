Поиск

ФСБ сообщила о приговоре наркоторговцам, подделывавшим карты Почта банка

По версии следствия, им помогали за деньги сотрудники "Почты России"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима участников группы наркоторговцев, плативших почтовым сотрудникам для создания поддельных банковских карт, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подсудимые признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), незаконном обороте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272). Кроме реальных сроков лишения свободы суд назначил им штрафы от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Одна из участниц группы, сотрудница "Почты России", приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, отметили в ЦОС.

"В ходе проведения следственных действий сотрудниками ФСБ России установлено, что фигуранты осуществляли противоправную деятельность посредством созданных ими онлайн-магазинов, используя киберкриминальные платформы скрытого сегмента сети "Интернет"", - заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, через мессенджеры и социальные сети участники группы привлекали сотрудников почтовых отделений связи, которые за деньги изготавливали поддельные банковские карты АО "Почта Банк" и регистрировали на подложные персональные данные простые электронные подписи "Почты России". Эти подписи использовались в третьими лицами для пересылки наркотиков и ведения расчетов с их заказчиками.

По местам жительства и работы фигурантов были обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере, поддельные банковские карты и компьютерное оборудование, применявшееся при совершении преступлений.

Почта банк ФСБ Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС выявила признаки нарушений ритейлеров ограничения 25%-й доли в регионах

В сентябре в Думу внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков

В сентябре в Думу внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков

Генпрокурор Краснов заявил об отсутствии ответов на запросы по "Северным потокам"

Генпрокурор Краснов заявил об отсутствии ответов на запросы по "Северным потокам"

Семь дронов ВСУ нейтрализовано за ночь над двумя российскими регионами

Неизвестна судьба одного члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ"

Гросси планирует обсудить на Курской АЭС инициативы МАГАТЭ по безопасности станции

Гросси планирует обсудить на Курской АЭС инициативы МАГАТЭ по безопасности станции

Спасены 17 членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ"

Что произошло за день: четверг, 22 августа

Четверо членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" спасены

Атакованный в акватории порта "Кавказ" паром затонул

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });