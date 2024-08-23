ФСБ сообщила о приговоре наркоторговцам, подделывавшим карты Почта банка

По версии следствия, им помогали за деньги сотрудники "Почты России"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима участников группы наркоторговцев, плативших почтовым сотрудникам для создания поддельных банковских карт, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подсудимые признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), незаконном обороте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272). Кроме реальных сроков лишения свободы суд назначил им штрафы от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Одна из участниц группы, сотрудница "Почты России", приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, отметили в ЦОС.

"В ходе проведения следственных действий сотрудниками ФСБ России установлено, что фигуранты осуществляли противоправную деятельность посредством созданных ими онлайн-магазинов, используя киберкриминальные платформы скрытого сегмента сети "Интернет"", - заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, через мессенджеры и социальные сети участники группы привлекали сотрудников почтовых отделений связи, которые за деньги изготавливали поддельные банковские карты АО "Почта Банк" и регистрировали на подложные персональные данные простые электронные подписи "Почты России". Эти подписи использовались в третьими лицами для пересылки наркотиков и ведения расчетов с их заказчиками.

По местам жительства и работы фигурантов были обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере, поддельные банковские карты и компьютерное оборудование, применявшееся при совершении преступлений.