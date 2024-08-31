ФСБ сообщила о задержании почти 300 нелегальных "оружейников" в 51 регионе РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В ФСБ сообщили о задержании 288 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 51 субъекте России, прекращена работа 91 подпольной мастерской по переделке оружия.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщает в субботу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Также, по данным ФСБ, прекращена деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Спецоперация проводилась в июне-июле в Москве и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Чечне.

Задержания прошли и в Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Московской, Нижегородской, Омской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Тверской, Томской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской областях.

"В результате из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты), более 467 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153000 патронов различного калибра", - отметили в ЦОС ФСБ.