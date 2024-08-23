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В сентябре в Думу внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков

В сентябре в Думу внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минцифры планирует в сентябре внести в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-звонков, сообщил журналистам руководитель ведомства Максут Шадаев.

Он выразил уверенность, что инициатива Минцифры получит поддержку законодателей.

О разработке законопроекта по запрету массовых спам-звонков, в том числе роботизированных, глава Минцифры сообщил в конце апреля на конференции "Телеком Будущего 2024".

"Мы планируем внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряжённое отношение к любым коммерческим обзвонам", - сказал тогда Шадаев.

Максут Шадаев Минцифры Госдума
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