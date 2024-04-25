Минцифры намерено запретить спам-звонки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предложит запретить массовые спам-звонки, в том числе роботизированные; соответствующий законопроект уже разрабатывается, сообщил на конференции "Телеком Будущего 2024" глава ведомства Максут Шадаев.

"Мы планируем внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым коммерческим обзвонам", - сказал он.

"Минцифры планирует все-таки (предложить - ИФ) запретить рекламные обзвоны, особенно если они делаются роботами. Сейчас соответствующую инициативу мы готовим", - добавил министр.

Говоря о мошеннических звонках с подменных номеров, Шадаев сообщил, что уже подавляющее число операторов подключились к системе Роскомнадзора по борьбе с ними - "Антифрод".

"Уже 90% операторов связи подключено. Понятно, что у нас операторов много. Я уверен, что до конца 2024 года все операторы подключатся к "Антифроду". Мы видим, что 1,5-2 млн звонков с подменных номеров ежедневно блокируется. В этом смысле я вижу, что фрод перешёл в мессенджеры", - сказал Шадаев.