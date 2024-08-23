В Красноярском крае пропал гидросамолет Л-4

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Красноярском крае пропал гидросамолет, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Гидросамолет Л-4 пропал со связи в нескольких километрах от поселка Подкаменная Тунгуска. Позднее с самолетом не смогли связаться и на других точках маршрута", - сказал собеседник агентства.

Количество людей на борту воздушного судна неизвестно. Списки пассажиров перед вылетом в органы управления воздушным движением региона не подавались. Самолет начали искать, добавили в экстренных службах.