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В Красноярском крае нашелся гидросамолет, с пилотом которого была потеряна связь

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Гидросамолет, с которым была потеряна связь в Красноярском крае, нашелся, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

"Нашелся (самолет), приземлился на ВПП, все нормально с ним, происшествия нет", - сказали в управлении.

Как сообщалось, гидросамолет Л-4 пропал со связи в нескольких километрах от поселка Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае, позднее с самолетом не смогли связаться и на других точках маршрута.

Списки пассажиров перед вылетом в органы управления воздушным движением региона не подавались.

Красноярский край
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