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Минобороны РФ заявило об уничтожении украинской ДРГ в Курской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Камышевка Курской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии составили пять человек и один автомобиль.

В Минобороны РФ заявили, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ продолжается.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный", - сказали военные.

По информации Минобороны, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов девяти бригад, а также стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Середина-Буда и Толстодубово.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ВСУ Курская область
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